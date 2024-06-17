EURO 2024'te büyük sürpriz: Slovakya, Belçika'yı tek golle devirdi

Yayınlanma: 17.06.2024 - 20:59

Güncelleme: 17.06.2024 - 20:59

EURO 2024 E Grubu ilk hafta maçında Belçika ile Slovakya, Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan maçı Slovakya 1-0 kazandı.

Slovakya, maçın yedinci dakikasında Doku'nun hatalı pasıyla etkili geldi. Kucka'nın fırsatçılığını konuşturup kaleye çektiği şutta kaleciden dönen topu tek vuruşla tamamlayan Ivan Schranz takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının geri kalan bölümü karşılıklı ataklarla geçti ancak başka gol sesi çıkmadı ve Slovakya devreyi önde kapadı.

BELÇİKA'NIN İKİ GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

İkinci yarıya büyük bir baskıyla başlayan Belçika, rakip savunmayı geçemedi. 55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukaku'nun şutunda kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Belçika'da Trossard sağ kanattan ortasını yaptı. Arka direkteki Onana kafayla topu Lukaku'ya indirdi. Yıldız golcü kale önünde topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Baskısını iyice artıran Belçika'da ceza sahası içinde topla buluşan Bakayoko'nun vuruşunda kaleciyi de geçen topu Hancko çizgi üstünde çıkararak Belçika'ya gol izni vermedi.

Belçika ikinci kez golü buldu ancak yine VAR'a takıldı. Sol kanattan topu getiren Openda, klas bir pasla Lukaku'ya çevirdi. Lukaku düzgün bir vuruşla kalecinin dokunamayacağı yere topu ağlara yolladı ancak pozisyonun başında Openda'nın elle oynaması sonucu hakem Halil Umut Meler pozisyonu VAR'da izledi ve golü iptal etti. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Slovakya tek golle kazandı.

Bu sonuçla birlikte Slovakya, puanını 3 yaptı. Belçika ise turnuvaya puansız başladı.

Grubun bir sonraki maçında Slovakya, Ukrayna ile karşılaşacak. Belçika, Romanya ile 3 puan mücadelesi verecek.