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Maçı tamamlayamamıştı: Vincenzo Italiano'dan Vaclav Cerny açıklaması!

Maçı tamamlayamamıştı: Vincenzo Italiano'dan Vaclav Cerny açıklaması!

11.10.2026 22:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Maçı tamamlayamamıştı: Vincenzo Italiano'dan Vaclav Cerny açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 2-1 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı. Italiano, karşılaşmada sakatlanan Çek futbolcu Vaclav Cerny'nin sağlık durumu hakkında konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ligdeki Kocaelispor maçının ardından basın toplantısında konuştu.

İtalyan teknik direktör, Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçını kaçıracağını söyledi.

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"HOFFENHEIM MAÇINDA OYNAMAYACAK"

Vincenzo Italiano, "Cerny oyundan çıktı, doktorlar yarın durumu anlatacak bize. Yaşadığı sakatlıktan dolayı perşembe günü oynamayacak. O zamana kadar iyileşmesi zor" dedi.

Italiano, "7 tane zor maç var. Herkes hazır olmalı ve katkı sağlamalı. Bugün de tekrar ediyorum, çok zor bir maç kazandık" diye konuştu.

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