Selçuk İnan'dan hakem tepkisi: 'İyi niyetli olmayan insanlar...'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligdeki Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aslında buraya gelirken henüz sakinleşmedim. Oyunla ilgili teknik olarak konuşmak istemiyorum. Bu sahanın içinden gelmiş biri olarak böyle bir mücadele, oyun için oyuncularıma teşekkür ediyorum."

"OYUNCULARIMDAN ÖZÜR DİLEDİM"

"Ama.... İçeride oyuncularımla konuştum. Oyuncularım sahada haklarını verdiler ama ben hocaları olarak dışarıda haklarını koruyamadım. Onlardan özür diledim. İyi niyetli olmayan insanlarla hak peşinden koşmak kolay değil. Bizden sürekli saygı olmamız, sakin olmamız, susmamız bekleniyor. Hepsini hakaret etmeden yapmaya çalışıyorum."

"Yaptık ama bir şeyleri hissettiğiniz zaman, hakkınızın yendiğini, bir şeyinizin çalındığını görünce hangimiz isyan etmiyor! Bunları açık yüreklilikle söylüyorum. Hakemler bugün iyi niyetli değildi."

"HAKEMİ SİZE HAVALE EDİYORUM"

"Bunun Beşiktaş ile ilgisi yok. Benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığı ve endişe günü oldu. Ne olursa olsun oyuncularımızı sahada verdiği mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarını yarattıkları muhteşem atmosfer nedeniyle tebrik ediyorum."

"Hakemi de.... Size havale ediyorum."