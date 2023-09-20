Mackolik'e kötü haber: Rekabet kurumu reklamları kısıtladı!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:23

Güncelleme: 20.09.2023 - 14:23

Rekabet Kurumu, canlı skor uygulaması Mackolik'in Nesine reklamları hakkında geçici tedbir kararı aldı. Bu karar, Nesine reklamlarının rakip firmaları engelleyecek şekilde gösterilmesini kısıtlamayı hedefliyor.

Rekabet Kurumu, Mackolik hakkında açılan soruşturma sonucunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğini inceleyecek. Ayrıca, Kanun'un 9. maddesi kapsamında geçici tedbir uygulanmasına karar verildi.

Donanımhaber'in aktardıklarına göre, Mackolik ve Sahadan internet sitesi ile mobil uygulamalarında yer alan Nesine reklamlarının, Nesine'yi rakiplerine karşı ayrıcalıklı bir konuma getirmemesi gerekiyor. Mackolik, Nesine reklamlarını gözden geçirmeli ve rakipleri karşısında adaletli bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla reklam alanında düzenlemeler yapmalıdır. Diğer bahis firmalarının da rotasyonlu gösterimi gibi çeşitli çözümler uygulanabilir.

Ayrıca, Mackolik'in Nesine'nin bulunduğu reklam alanları konusunda diğer firmalara eşit haklar tanıması ve bu alandaki olanakları diğer bahis platformlarına açık bir şekilde bildirmesi gerekmektedir. Mackolik'in, bu taleplere uyum sağlaması ve bahis firmalarının tekliflerini Rekabet Kurumu'na bildirmesi için 15 günlük bir süresi bulunmaktadır.

Rekabet kurumunun tam açıklaması ise şöyle oldu:

Mackolik İnternet Hizmetleri AŞ Hakkında Soruşturma Açılmasına ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 9. Maddesi Kapsamında Geçici Tedbir Uygulanmasına İlişkin Açıklama (19.9.2023)