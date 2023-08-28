Rekabet Kurumu'ndan rekor seviyede para cezası

Rekabet Kurumu, Ekim 2018’de aldığı karar ile bağlayıcı hale getirilen taahhütlere aykırı davrandığı gerekçesiyle EssilorLuxottica’ya 492 milyon 191 bin lira idari para cezası verdi.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:38
Rekabet Kurumu'ndan rekor seviyede para cezası
Abone Ol google-news

Rekabet Kurumu, rekor seviyede idari para cezası kesti.

Rekabet Kurumu, 21 Ekim 2021’de alınan kararın ardından yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen rapora ve ek görüşe, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, EssilorLuxottica S.A.’ya, Kurulun 1 Ekim 2018 tarihli kararı ile bağlayıcı hale getirilen taahhütlere aykırı davrandığı gerekçesiyle 492 milyon 191 bin 132 lira tutarında idari para cezası verilmesine karar verdi. 

492 MİLYON LİRA CEZA

Kurum ayrıca, EssilorLuxottica S.A.’nın oftalmik lens ve oftalmik makinenin birlikte sunulduğu sözleşmelerinin ve pazardaki diğer eylemlerinin fiili münhasırlık oluşturduğuna ve rakipleri dışlayıcı nitelikte olduğuna, ve bu eylemlerle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Kurul bu kapsamda, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesi gereğince EssilorLuxottica S.A.’ya idari para cezası uygulanması gerektiğine de karar verdi. 

Buna rağmen 492 milyon 191 bin lira idari para cezası verildiği için “ne bis in idem (aynı şey için iki kez değil)” hukuk genel ilkesi çerçevesinde bendi kapsamında yeni bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına karar verdi. 


Player Alanı
Rekabet Kurumu idari para cezası para cezası

İlgili Haberler

Rekabet Kurumu'ndan yaş maya pazarında faaliyet gösteren 16 teşebbüse 109,3 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu'ndan yaş maya pazarında faaliyet gösteren 16 teşebbüse 109,3 milyon lira ceza
Rekabet Kurumu Canon’a soruşturma açtı

Rekabet Kurumu Canon’a soruşturma açtı
Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e 40,15 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e 40,15 milyon lira ceza

En Çok Okunan Haberler