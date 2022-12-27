Maçta skandal hareket! Sahaya inen kulüp başkanı rakip futbolcuyu tokatladı
Yalova’da oynanan amatör maçta sahaya inen kulüp başkanı rakip takım oyuncusuna tokat atarak saldırdı.
Yalova Süper Amatör Ligi’nde mücadele veren Yeşilovaspor ile Çınarcık Belediyespor geçtiğimiz pazar günü Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelenin ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
Bu sırada sahaya atlayan Yeşilovaspor Kulüp Başkanı Yalçın Oruç, Çınarcıksporlu bir futbolcuya tokat attı.
Saldırıya uğrayan sporcu yere düşerken kulüp başkanı polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Maç sonrası futbolcular ve tribündeki vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti.
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