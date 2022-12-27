Spor Toto 1. Lig'de devrenin lideri Eyüpspor

27 Aralık 2022 Salı, 07:42

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Bodrumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi. Günün diğer maçında ise Altınordu ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde 38 puanla ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısı 15 Ocak 2023'te başlayacak.

Sonuçlar

Ligde 19. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-Altay: 4-2

Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-0

Pendikspor-Manisa FK: 0-0

Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: 2-1

Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor: 2-5

Yılport Samsunspor-Adanaspor: 2-1

Altınordu-Çaykur Rizespor: 0-0

Göztepe-Bodrumspor: 0-1

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: