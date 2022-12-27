Spor Toto 1. Lig'de devrenin lideri Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı tamamlandı. Eyüpspor, 38 puanla devreyi lider tamamladı.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Bodrumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi. Günün diğer maçında ise Altınordu ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.
Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde 38 puanla ligin ilk yarısını lider tamamladı.
Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısı 15 Ocak 2023'te başlayacak.
Sonuçlar
Ligde 19. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-Altay: 4-2
Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-0
Pendikspor-Manisa FK: 0-0
Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK: 3-1
Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: 2-1
Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor: 2-5
Yılport Samsunspor-Adanaspor: 2-1
Altınordu-Çaykur Rizespor: 0-0
Göztepe-Bodrumspor: 0-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
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