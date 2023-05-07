Madrid Açık'ta zafer Aryna Sabalenka'nın oldu
Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Madrid Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde karşılaştığı Polonyalı raket Iga Swiatek'i setlerde 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Iga Swiatek'i 2-1 yenen Aryna Sabalenka, şampiyon oldu.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde dünya klasmanının ilk 2 numarası Polonyalı Swiatek ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi.
Aryna Sabalenka
İKİ YILLIK HASRETİNE SON VERDİ
Toplam 2 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan Sabalenka, Madrid'de iki yıl aradan sonra bir kez daha kupa sevinci yaşadı.
25 yaşındaki Belaruslu tenisçi toprak kortta ikinci, kariyerinde ise 13. şampiyonluğunu elde etti.
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