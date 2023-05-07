Madrid Açık'ta zafer Aryna Sabalenka'nın oldu

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Madrid Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde karşılaştığı Polonyalı raket Iga Swiatek'i setlerde 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

AA
Yayınlanma: 07.05.2023 - 09:33
Madrid Açık'ta zafer Aryna Sabalenka'nın oldu
Abone Ol google-news

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Iga Swiatek'i 2-1 yenen Aryna Sabalenka, şampiyon oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde dünya klasmanının ilk 2 numarası Polonyalı Swiatek ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi.

Aryna Sabalenka

İKİ YILLIK HASRETİNE SON VERDİ

Toplam 2 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan Sabalenka, Madrid'de iki yıl aradan sonra bir kez daha kupa sevinci yaşadı.

25 yaşındaki Belaruslu tenisçi toprak kortta ikinci, kariyerinde ise 13. şampiyonluğunu elde etti.


aryna sabalenka iga swiatek Madrid Açık

İlgili Haberler

İspanyol tenisçi Nadal İtalya Açık'tan çekildi

İspanyol tenisçi Nadal İtalya Açık'tan çekildi
Rus tenisçi Daniil Medvedev'den erken veda

Rus tenisçi Daniil Medvedev'den erken veda
Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'den kötü haber

Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'den kötü haber

En Çok Okunan Haberler