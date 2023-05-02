Rus tenisçi Daniil Medvedev'den erken veda
Rus Daniil Medvedev, Madrid Açık Tenis Turnuvası son 16 turunda karşılaştığı vatandaşı Aslan Karatsev'e yenilerek organizasyona veda etti.
Tek erkeklerde dünya 3 numarası Daniil Medvedev, katıldığı Madrid Açık Tenis Turnuvası'ndan son 16 turunda elendi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 toprak kort turnuvasının son 16 turunda, Rus Medvedev, vatandaşı dünya 121 numarası Aslan Karatsev ile karşılaştı.
Daniil Medvedev
KARATSEV'E BOYUN EĞDİ
2021 Avustralya Açık yarı finalisti Karatsev, 1 saat 36 dakika süren mücadelede Medvedev'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Karatsev, ABD'li Taylor Fritz ile Çinli Zhang Zhizhen arasındaki maçın galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
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