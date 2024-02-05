Madrid derbisinde kazanan çıkmadı

LaLiga'nın 23. haftasında Real Madrid evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 07:13
Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Abone Ol google-news

İspanya LaLiga'nın 23. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 tamamlanırken maçın ilk golünü ev sahibi Real Madrid adına 20. dakikada Brahim Diaz'ın ayağından geldi.

Atletico Madrid'de beraberliği getiren golü ise 90+3'te Marcos Llorente kaydetti.

ARDA GÜLER OYNADI MI?

Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 58 puana ulaşırken, Atletico Madrid 47 yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid evinde Girona'yı ağırlarken, Atletico Madrid deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.


real madrid haberleri atletico madrid haberleri arda güler haberleri

İlgili Haberler

Adı Real Madrid ile anılıyordu: Kylian Mbappe kararını verdi!

Adı Real Madrid ile anılıyordu: Kylian Mbappe kararını verdi!
Luka Modric, Real Madrid ile sözleşme uzatıyor

Luka Modric, Real Madrid ile sözleşme uzatıyor
Real Madrid'in paylaşımı heyecan yaratmıştı: Bakın ne çıktı!

Real Madrid'in paylaşımı heyecan yaratmıştı: Bakın ne çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon