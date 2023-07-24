Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain hamlesi

Yayınlanma: 24.07.2023 - 20:10

Güncelleme: 24.07.2023 - 20:21

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız bir ismi gündemine aldı.

İngiliz basını Mirror'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmak istiyor.

3 YILLIK TEKLİF

Haberde, Siyah-beyazlıların yıldız oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve takımın en fazla kazanan futbolcusu yapacağı ifade edildi.

Ayrıca oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif edildiği aktarıldı.

İngiltere Milli Takımı'a seçilmek isteyen İngiliz oyuncu, öncelikli olarak Premier League'den gelen teklifleri değerlendirecek Öte yandan Chamberlain'in Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD ekiplerinden gelen cazip teklifleri beklemeye aldığı altarıldı.

13 MAÇTA FORMA GİYDİ

Liverpool'da Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası gibi prestijli kupaların da aralarında bulunduğu pek çok turnuvada şampiyonluk yaşayan Chamberlain, geçen sezon 13 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.