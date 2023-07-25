Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş trafik kazası geçirdi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın milli futbolcusu Umut Meraş'ın İstanbul'da trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 16:56
Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş trafik kazası geçirdi
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Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Umut Meraş, İstanbul'da bulunan Çekmeköy ilçesinde bir trafik kazası geçirdi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre, 27 yaşındaki Umut Meraş'ın sağlık durumu iyi. Haberde milli oyuncunun kullandığı araçta maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Umut Meraş

ÖNCE EMRECAN, SONRA UMUT

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Emrecan Uzunhan da önceki günlerde trafikte saldırıya uğramış ve yaşadığı fiziksel tartışmanın ardından uyluk arka adale grubundan 4. derece hasar almıştı.

Emrecan Uzunhan'ın 4-6 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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