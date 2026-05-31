Mahmut Uslu'dan Galatasaray açıklaması: 'Cimbom'un şampiyonluklarına 'dur' diyeceğiz'

Düzce'de bir yemek şirketinin toplantı salonunda kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Aziz Yıldırım, çocukluğunun geçtiği Düzce'de birçok dost ve arkadaşının bulunduğunu söyledi.

Topuk Yaylası'ndaki tesisleri anılarının olduğu şehre kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, "İnşallah hep beraber bu kötü gidişi durdurmak için mücadele edeceğiz. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız, sizden beklentimiz bu. Bir de haftaya pazar günü lütfen hepiniz gelin, oylarınızı kullanın. Sizleri seviyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MAHMUT USLU: "CİMBOM'UN ŞAMPİYONLUKLARINA 'DUR' DİYECEĞİZ"

Yıldırım'ın listesinde bulunan Mahmut Uslu ise özlenen şampiyonlukları geri getireceklerini belirterek "Cimbom'un şampiyonluklarına 'dur' diyeceğiz ve biz şampiyon olacağız. Onun için de hep beraber Aziz Yıldırım'a, başkanımıza, liderimize destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Uslu, 4 Nisan 2015'te Rizespor maçı dönüşü Trabzon-Sürmene'de Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili dosyanın Adalet Bakanlığınca yeniden ele alındığının hatırlatılması üzerine, o dönemde sorumlu kim varsa hepsinin hesap vereceğini söyledi.

Yıldırım'ın, Fenerbahçe başkanlığına seçilmesinin Türk futbolu için çok önemli bir hamle olacağını savunan Uslu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben inanıyorum elimizden geleni yapacağız. 'Yapı' deyince tabii soyut demeyeceğiz ki ne olduğuna bakacağız. Hangisi, kim ne yapıyor, neler yapılıyor? Biz tabii ki tamamen kopmuş değiliz, sizin gibi taraftar gibi bakıyoruz olaylara. Son 8 senedir birçok takımın yanlışlar yüzünden hakları yeniliyor. Küme düşenler var. Yalnız şampiyonluk değil liglerde, düşenlerin de hakları yeniyor. Onun için bizim faydamız olacağına inanıyoruz."