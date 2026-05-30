Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

30.05.2026 17:38:00
Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin listelerinde yer alan isimler ile genel kurul üyeleri katıldı.

Sadettin Saran, törende yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin en büyük gücünün birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ailem, burada sizlerle bayram kutlamaktan mutluyum. Fenerbahçe'nin en büyük gücü şartlar ne olursa olsun kenetlenebilmesi. Bunu senelerdir yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Fenerbahçe sevginizden dolayı buraya geldiniz, iyi ki varsınız. Başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz, teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli, hiç unutmayacağım. Bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz ben ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi şekilde destek olacağız. Haftaya demokrasi bayramımız var, Fenerbahçe için hayırlı olsun."

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise "Bayramlar birlik ve beraberliğe vesile oluyor. İnşallah beraberliğimiz daim olur. Bu birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından üyelerle fotoğraf çektiren Saran, yönetim kurulu üyeleriyle yemek yedikten sonra alandan ayrıldı.

Dominik Livakovic'ten transfer iddialarına yanıt: 'Fenerbahçe'nin ne söyleyeceğini görmek lazım' Milli takım kampında geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Dominik Livakovic, transfer süreciyle ilgili atılacak adımların Fenerbahçe'deki seçim sonucuna bağlı olduğunu belirtti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Marco Senesi imzayı atıyor İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın, Bournemouth'la sözleşmesi biten Marco Senesi'yle 4 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Greenwood için transfer açıklaması Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Mason Greenwood için konuşan Marsilya Sportif Direktörü Greogry Lorenzi, yıldız futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi.