Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mainz 05 - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mainz 05 - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

18.12.2025 09:28:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Mainz 05 - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Mainz 05'e konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında 18 Aralık Perşembe günü deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile mücadele edecek.

Mainz Arena'daki karşılaşma, saat 23:00'da başlayacak müsabakayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Mainz: Batz, Maloney, Bell, Kohr, Da Costa, Nebel, Sano, Jae Sung, Moreno Fell, Hollerbach, Boving.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Mokoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.

Konferans Ligi'nde Samsunspor, topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi.

Tarihinde lik kez katıldığı ligde üst tura çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlı ekip, grup aşamasını ilk 8 takım içinde tamamlamaya hedefliyor.

Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı takım, sahasında ise Yunan temsilcisi AEK'ya 2-1 yenildi.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Samsun temsilcisinde Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev yapamayacak.

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA'DA 18. RANDEVUSU

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında 18 Aralık Perşembe günü deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak Samsunspor, 18. kez Avrupa sahnesine çıkacak.

Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi. Samsunspor, 1996-97 sezonunda ligi 9. tamamlayarak tarihinde ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Hamburg'a 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

Süper Lig'i 1997-98 sezonunda 5. bitirerek yine Intertoto Kupası'nda mücadele hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı iki karşılaşmada da 2-0 yenerek yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Samsunspor, Werder Bremen'e iki maçta da 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

KONFERANS LİGİ'NDE İLK 5'TE YER ALIYOR

Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, grup aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i ve üçüncü müsabakada Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.

İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ikinci yenilgisini yine Yunan takımı AEK karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi AEK'e sahasında 2-1 yenildi.

Avrupa kupalarında oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 26 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 18 gol gördü.

SAMSUNSPOR'UN ALMAN TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİ BULUNMUYOR

Kırmızı-beyazlı takım, bugüne kadar Alman takımları ile 3. kez karşı karşıya geldi. İlk kez katıldığı Intertoto Kupası'nda Hamburg ile grup aşamasında oynayan Samsunspor, deplasmanda maçı 3-1 kaybetti.

1997 yılında tekrar katıldığı Intertoto Kupası'nın yarı finalinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Samsun temsilcisi rakibine her iki maçta da 3-0 yenildi.

Karadeniz temsilcisi, Alman takımları ile 4. randevusunda Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #samsunspor #Mainz #UEFA Konferans Ligi

İlgili Haberler

Samsunspor'a kendi evinde Başakşehir çelmesi!
Samsunspor'a kendi evinde Başakşehir çelmesi! Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Samsunspor kendi evinde kayıp: Samsunspor 1-2 AEK
Samsunspor kendi evinde kayıp: Samsunspor 1-2 AEK Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı AEK'ye 2-1 mağlup oldu.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan taraftara Thomas Reis müjdesi!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan taraftara Thomas Reis müjdesi! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, gece 4 sularında yaptığı paylaşımla Samsunspor camiasına müjdeyi verdi. Yüksel Yıldırım, teknik direktör Thomas Reis ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi.