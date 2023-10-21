Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 8. haftasında deplasmanda Mainz 05 ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:44
Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Bo Svensson'un ekibi Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

MAİNZ - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

MEWA Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

MAİNZ - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sascha Stegermann'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Freiburg'u 3-0 mağlup etmişti.

Mainz 05 ise Borussia Mönchengladbach deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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