Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 8. haftasında deplasmanda Mainz 05 ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Bo Svensson'un ekibi Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.
MAİNZ - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
MEWA Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
MAİNZ - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sascha Stegermann'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Freiburg'u 3-0 mağlup etmişti.
Mainz 05 ise Borussia Mönchengladbach deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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