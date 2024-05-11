Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yı yenerek altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:42
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Abone Ol google-news

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yla karşılaştı.

Rakibini 234-217 mağlup eden milli takım, Avrupa şampiyonu oldu.


Avrupa Okçuluk Şampiyonası haberleri Makaralı Yay Kadın Milli Takımı haberleri Avrupa Şampiyonu haberleri

İlgili Haberler

Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan şok karar... Milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz men edildi!

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan şok karar... Milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz men edildi!
Son dakika: Okçuluk Dünya Kupası'nda şampiyon Mete Gazoz!

Son dakika: Okçuluk Dünya Kupası'nda şampiyon Mete Gazoz!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kayserispor maçı öncesi kriz: İsmail Kartal sağ bek kararını verdi!

Kayserispor maçı öncesi kriz: İsmail Kartal sağ bek kararını verdi!
Euphoria’nın yıldızı Sydney Sweeney’den yeni biyografi filmi

Euphoria’nın yıldızı Sydney Sweeney’den yeni biyografi filmi
1. Lig'de sezon sona eriyor: Play-off ve düşme hattında son durum

1. Lig'de sezon sona eriyor: Play-off ve düşme hattında son durum
Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji açıkladı: 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji açıkladı: 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Cinsel olarak en ateşli 4 burç: Bu burçlar yüksek libidolarıyla biliniyor

Cinsel olarak en ateşli 4 burç: Bu burçlar yüksek libidolarıyla biliniyor
İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı…

İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı…
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'a Kolombiyalı kanat!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'a Kolombiyalı kanat!
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 11 Mayıs 2024 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 11 Mayıs 2024 Cumartesi TV yayın akışı