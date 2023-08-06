Son dakika: Okçuluk Dünya Kupası'nda şampiyon Mete Gazoz!
Son dakika... Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcumuz Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde Kanadalı rakibi Eric Peters'i mağlup etti.
Mete Gazoz rakibini 6-4 yenerek kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğu yaşadı.
Şampiyonluğun ardından konuşan Mete Gazoz, "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. En iyi okçu bendim, şimdi daha da iyi oldum" dedi.
OLİMPİYAT KOTASI ELDE ETTİ
Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası yarı finalinde Brezilyalı Marcus D'Almeida’yı mağlup ederek finale yükselmişti.
Milli sporcu, bu galibiyetinin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda kota kazandı.
?????? Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu!— AA SPOR (@aa_spor) August 6, 2023
?? Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde Kanada'dan Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı ve tarihte bunu başaran ilk Türk okçusu oldu.????
İşte o tarihi an??pic.twitter.com/3A6bfjr2rm
En Çok Okunan Haberler
-
- AB'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması
- Şimşek'ten TÜİK Başkanı'na telefon!
- CHP'de 'değişim' tartışmasında yeni gelişme
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler!
- Diyanet'ten şeriatçı çıkışlar
- Ünlü doktor önce bebeğini vurdu sonra intihar etti
- TSK'de yeni gelenekler
- İstanbul'da siyaset savaşları
- '2.5 milyon ölümle burun buruna kalır'