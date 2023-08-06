Son dakika: Okçuluk Dünya Kupası'nda şampiyon Mete Gazoz!

Yayınlanma: 06.08.2023 - 17:04

Güncelleme: 06.08.2023 - 17:19

Milli sporcumuz Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde Kanadalı rakibi Eric Peters'i mağlup etti.

Mete Gazoz rakibini 6-4 yenerek kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonluğun ardından konuşan Mete Gazoz, "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. En iyi okçu bendim, şimdi daha da iyi oldum" dedi.

OLİMPİYAT KOTASI ELDE ETTİ

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası yarı finalinde Brezilyalı Marcus D'Almeida’yı mağlup ederek finale yükselmişti.

Milli sporcu, bu galibiyetinin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda kota kazandı.