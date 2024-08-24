Mali sıkıntılar sürüyor: Altay'da futbolcular eski formayı giyecek!

2. Lig ekibi Altay, kulübün borçları nedeniyle geçen sezon 1. Lig'de giyilen formalarını bu sezon da kullanacak.

DHA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 16:01
Mali sıkıntılar sürüyor: Altay'da futbolcular eski formayı giyecek!
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TFF 2'nci Lig'e büyük bir borç yüküyle düşen Altay, yeni sezonda eski formalarıyla mücadele edecek.

Siyah-beyazlıların mayıs ayı sonunda yapılan genel kurulunda kulübün borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanmış ve futbol şubesinin bir şirkete devredilmesi kararı alınmıştı. Bu süreçte yatırımcı bulamayan İzmir temsilcisinde mali sıkıntıların sürmesi yönetimin farklı çözümler aramasına neden oldu.

Altay'ın 2024-2025'te geçen sezon 1'inci Lig'de giydiği formalarla sahaya çıkacağı belirtildi.

Eksik olan formaların tedarik işlemlerinin yapıldığı öğrenildi. Kulüp masraflarını kısma yöntemine giden yönetimin alacağı bulunan oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi. Altay'da sağlık kontrollerinin de önümüzdeki hafta gerçekleşeceği gelen haberler arasında.


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