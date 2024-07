Ciro Immobile, Beşiktaş için İstanbul'da: 'Sezona başlamak için hazırım'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:34

Güncelleme: 13.07.2024 - 09:34

Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın ardından 3. transferini Lazio'nun ünlü golcüsü Ciro Immobile ile gerçekleştiriyor. Siyah beyazlı kulübün, görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Immobile, Roma'dan İstanbul'a geldi.

İtalyan yıldızın taşıyan uçak, saat 00.35 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile birlikte gelen 34 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda siyah beyazlı taraftar karşıladı.

YENİ FORMAYLA GELDİ

Immobile'nin uçaktan Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği siyah forma ile inmesi dikkat çekti. İtalyan futbolcunun siyah beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği de kesinleşmiş oldu.

"SEZONA BAŞLAMAK İÇİN HAZIRIM"

Ciro Immobile havalimanında yaptığı açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Sezona başlamak için hazırım. Çok duygulandım bu karşılama için" dedi.

"CIRO'NUN YAPTIĞI FEDAKARLIKLAR SAYESİNDE..."

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise "Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarımız en iyisini hak ediyor. Sözümüzü tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Hasan Arat başkanımız an be an takip etti ve desteğini esirgemedi. Ciro'nun yaptığı fedakarlıklarlar sayesinde transferi 48 saatlik zorluk bir süreçte bitirdik" ifadelerini kullandı