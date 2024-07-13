Beşiktaş'ın Immobile transferi İtalyan basınında! 'Krallara layık bir karşılama'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 13:31

Güncelleme: 13.07.2024 - 13:36

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bir transferi daha resmen açıkladı.

Ciro Immobile gece saatlerinde İstanbul'a ayak basarken İtalyan basını bu karşılamayı konuştu.

CORRIERE DELLO SPORT: "GÖRÜNTÜLER SANSASYONEL"

"Immobile'yi İstanbul'da binlerce kişi karşıladı. Lazio'nun eski kaptanı, iki menajeri ve Alessandro Moggi ve Marco Sommella ile birlikte Türkiye'ye geldi ve krallar gibi karşılandı. Binlerce kişi korolar, sis bombaları ve bayraklarla onu bekliyordu. Immobile, Beşiktaş formasını giydi ve yeni taraftarlarını selamlayıp teşekkür etti. Bu sahnelerin Avrupa'da yankı uyandıracağı kesin."

TUTTOMERCATO: "KRALIN GÖZYAŞLARI"

"Lazio, Immobile'nin vedasında 'hafıza kaybı' yaşıyor. Ciro Immobile'nin vedası bir dönemin sonu anlamına geliyor ve taraftarları Lazio tarihinin en büyük golcüsünden mahrum bırakıyor."

SKY SPORTS ITALIA: "KRALLARA LAYIK BİR KARŞILAMA"

"Ciro Immobile'yi İstanbul'da krallar gibi karşıladılar. Akşam geç saatlerde yüzlerce Beşiktaş taraftarı, eski Lazio'lu oyuncuyu tezahüratlarla ve sis bombalarıyla karşıladı ve yeni forvetinin adını avazları çıktığı kadar haykırdı."

CALCIO MERCATO: "KRALIN KARŞILANMASI"

"Türkiye'de İstanbul Havalimanı'na gelen Ciro Immobile'yi, transferini kutlayan kalabalık bir Beşiktaş taraftarı grubu karşıladı."