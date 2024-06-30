Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni transferi Anthony Nwakaeme'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Yıldız oyuncuya yıllık 1.575.000 milyon Euro garanti ücret, 500 bin Euro da imza parası ödeneceği ifade edildi.
İşte Trabzonspor'un o açıklaması:
''Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.
TABZONSPOR PERFORMANSI
2018-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen 35 yaşındaki Nwakaeme, oynadığı 145 maçta 47 gol atıp 35 de asist yapmıştı. Nwakaeme, Trabzonspor'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Spor Haberleri
- Fransa Bisiklet Turu ikinci etabında kazanan Vauquelin
- İngiltere'den inanılmaz geri dönüş!
- Trabzonspor, Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi!
- Lionel Messi'den 13 yıl sonra kötü bir ilk!
- Armand Lauriente kimdir?
- Akın Sözen kimdir?
- Beşiktaş'ta van Bronckhorst görevine başladı!
- Fenerbahçe Beko ayrılığı resmen açıkladı!
- Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye dev teklif!
- İlkay Gündoğan'dan Lamine Yamal açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesinden 'zaten vatandaş değil' açıklaması
- TRT'den açıklama geldi!
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü
- 'Bu edepsiz federasyondan bir an önce kurtulmalı'
- Çalışanların hesabına 37 bin 200 TL yatacak
- İzmir'de tüp patlaması: 1 gözaltı
- Kuyumcular artık bu altını almayacak
- İstanbul'da ulaşıma 'Onur yürüyüşü' ayarı
- Sinan Oğan'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası