Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı: Cihan Çanak'ın maliyeti belli oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Belçika kulübü Standard Liege'de forma giyen 19 yaşındaki Cihan Çanak'ı renklerine bağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor, Standard Liege'den Cihan Çanak'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililer, Cihan Çanak transferi için Belçika temsilcisine üç taksit halinde 2 milyon Euro ödeyecek. Trabzonspor, Cihan Çanak'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Cihan Çanak'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."
"Profesyonel futbolcu Cihan Çanak ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 467.000.-EUR garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 488.000.-EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 509.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2027/2028 futbol sezonunda 623.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."
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