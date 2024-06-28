Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı: Cihan Çanak'ın maliyeti belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Belçika kulübü Standard Liege'de forma giyen 19 yaşındaki Cihan Çanak'ı renklerine bağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 13:25
Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı: Cihan Çanak'ın maliyeti belli oldu!
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Trabzonspor, Standard Liege'den Cihan Çanak'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer, Cihan Çanak transferi için Belçika temsilcisine üç taksit halinde 2 milyon Euro ödeyecek. Trabzonspor, Cihan Çanak'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Cihan Çanak'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."

"Profesyonel futbolcu Cihan Çanak ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 467.000.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 488.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 509.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027/2028 futbol sezonunda 623.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."


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