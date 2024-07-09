Beşiktaş'ın Slovenya kampı kadrosu belli oldu
Beşiktaş, Slovenya kampı kadrosunu açıkladı. Kadroda, Alex Oxlade-Chamberlain, Tayfur Bingöl, Franscisco Montero, Ante Rebic ve Daniel Amartey yer almadı.
Beşiktaş, Slovenya kampı kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılması beklenen Alex Oxlade-Chamberlain, Tayfur Bingöl, Franscisco Montero, Ante Rebic ve Daniel Amartey kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ise 15 Temmuz'da kampa katılacak.
?? Slovenya kampı kadromuz.#BJK pic.twitter.com/ViNZkydJ5M— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 9, 2024
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