Beşiktaş'ın Slovenya kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Slovenya kampı kadrosunu açıkladı. Kadroda, Alex Oxlade-Chamberlain, Tayfur Bingöl, Franscisco Montero, Ante Rebic ve Daniel Amartey yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 23:24
Beşiktaş'ın Slovenya kampı kadrosu belli oldu
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Beşiktaş, Slovenya kampı kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılması beklenen Alex Oxlade-Chamberlain, Tayfur Bingöl, Franscisco Montero, Ante Rebic ve Daniel Amartey kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ise 15 Temmuz'da kampa katılacak.

 


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