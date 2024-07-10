Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Lazio'dan Ciro Immobile açıklaması!

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Beşiktaş ile anılan Ciro Immobile'nin transfer durumuyla ilgili konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:12
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Lazio'dan Ciro Immobile açıklaması!
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İsmi Beşiktaş ile ciddi şekilde anılan İtalyan golcü Ciro Immobile için Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'den açıklama geldi. 

Fabiani, yaptığı açıklamada Immobile'nin takımda kalmasını istediğini dile getirdi. 

Angelo Fabiani yaptığı açıklamada, ''Ciro Immobile'nin takımdan bedelsiz ayrılmak gibi bir talebi olmadı. Bizim için şu anda Lazio'nun ayrılmaz bir parçası.'' dedi.

Fabiani ayrıca, ''Önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ancak bizimle kalmasını umuyorum.'' sözlerini sarf etti.

KARİYERİ VE RAKAMLARI 

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti. Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.


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