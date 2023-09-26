Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:50
Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

MALLORCA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Son Moix Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

MALLORCA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Muniz Ruiz'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etmişti.

Mallorca ise deplasmanda karşılaştığı Girona'ya 5-3 mağlup olmuştu.



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