Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
MALLORCA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Son Moix Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
MALLORCA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Muniz Ruiz'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etmişti.
Mallorca ise deplasmanda karşılaştığı Girona'ya 5-3 mağlup olmuştu.
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