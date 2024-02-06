Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Sociedad, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, deplasmanda Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
MALLORCA - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?
Son Moix Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MALLORCA - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Muñíz Ruiz'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Real Sociedad, bir önceki turda deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etmişti.
Mallorca ise kendi sahasında ağırladığı Girona'yı 3-2'lik skorla elemişti.
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