Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:00
Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, deplasmanda Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

MALLORCA - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Son Moix Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MALLORCA - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Muñíz Ruiz'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Real Sociedad, bir önceki turda deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etmişti.

Mallorca ise kendi sahasında ağırladığı Girona'yı 3-2'lik skorla elemişti.


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