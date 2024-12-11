Galatasaray'ın Malmö maçı kadrosu belli oldu: 5 isim kafilede yer almadı!

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Malmö'ye konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Malmö maçı kadrosu belli oldu: 5 isim kafilede yer almadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:10

Galatasaray, Malmö maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Oynama lisansı bulunmayan Roland Sallai dışında Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedneiyle kafilede yer almadı.

Sakatlıktan dönen Abdülkerim Bardakcı kadroda kendine yer buldu.

Sarı kırmızılı takımın kadrosu şöyle:


Etiketler: #galatasaray #Malmö #uefa avrupa ligi

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