Galatasaray maçı öncesi Malmö'de sakatlık krizi: 17 yaşındaki kaleci oynayacak!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olacağı Malmö'de iki kalecinin sakatlanmasının ardından kalece 17 yaşındaki file bekçisinin yer alması bekleniyor.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın konuk olacağı Malmö'de kaleci krizi yaşanıyor.
İsveç takımının 38 yaşındaki kalecisi Johan Dahlin çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz aydan bu yana forma giyemiyordu.
Dahlin'in sakatlığının ardından eldivenleri devralan 31 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Ricardo Friedrich'in de Malmö'nün bugünkü antrenmanına katılmadığı belirtildi.
GALATASARAY'A KARŞI OYNAYAMAYABİLİR
İsveç basınında Gasetten'in haberine göre; hasta olması nedeniyle Galatasaray maçı öncesi son çalışmaya çıkamayan Friedrich, sarı kırmızılı takıma karşı sahadaki yerini alamayabilir.
Öte yandan Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydstrom maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında Ricardo Friedrich'in durumunun sorulması üzerine "Ricardo bugün bayağı hasta. Kendini hissetmiyor. Onun için buna cevap veremem şu an" yanıtını verdi.
17 YAŞINDAKİ KALECİ YER ALACAK
Breziyalı file bekçisinin oynayamaması durumunda yarınki maçta Malmö'nün kalesini 17 yaşındaki Joakim Persson koruyacak. İsveç ekibinin yedek kalecisi olarak ise UEFA'ya bildirilen B listesinde bulunan 18 yaşındaki William Nieroth Lundgren'in yer alması bekleniyor. Persson bu sezon sadece 1 maçta forma giyebildi. Genç file bekçisi, İsveç Kupası ikinci turunda Malmö'nün, 3. Lig takımı Torslanda'yı uzatmalarda 5-2 yenerek elediği maçta 120 dakika sahada kaldı.
Bu arada İsveç takımında stoper Pontus Jansson, sağ bek Anton Tinnerholm, kanat oyuncuları Sead Haksabanovic ile Stefano Vecchia'nin de sakatlıkları bulunuyor.
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