Manavgat Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:48

Güncelleme: 14.05.2024 - 09:48

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 sezonunun birinci etabını oluşturan 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban elde etti.

Ilıca Stadı'nda 11 Mayıs Cumartesi günü başlaması planlanan ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen güreşlere, 74'ü başpehlivan olmak üzere tüm boylarda 2 bin 83 güreşçi katıldı.

İSMAİL BALABAN BAŞPEHLİVAN OLDU

İki gün süren güreşlerin pazartesi günkü başpehlivanlık final maçında İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan karşılaştı. Gümüşalan'ı yenen Balaban, 11. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazandı.

Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 sezonuna birincilikle başlayan İsmail Balaban'ı, baş boyunda Hüseyin Gümüşalan'ın ardından üçüncü sırada Orhan Okulu ile Serdar Yıldırım takip etti.

Başpehlivan Balaban, ödül töreni öncesi yaptığı açıklamada, Yağlı Güreş Ligi mücadelelerinin Kırkpınar yolunda kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Yağlı Güreş Ligi'nin ilk ayağında Manavgat'ta birincilik bana nasip oldu, çok mutluyum. Buraya kendime inanarak geldim. Lig güreşini iple çekiyordum. Sezona şanssızlıklarla iyi başlayamamıştım. Burada kendimi kanıtlamak istiyordum. Birinci olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.