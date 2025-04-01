Erling Haaland'dan Manchester City'ye kötü haber

Manchester City'de Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Erling Haaland'dan Manchester City'ye kötü haber
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AA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 09:15

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Norveçli golcü futbolcusu Erling Haaland'ın sol ayak bileğinden sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün İngiltere FA Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Bournemouth ile oynanan maçta sakatlanan Norveçli futbolcu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

SEZON SONUNA YETİŞTİRİLECEK

Açıklamada, "Erling'in sezonun geri kalanında ve bu yazın FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere, daha fazla rol oynayabilecek sürede hazır olması bekleniyor" denildi.

Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 40 maçta 30 gol, 4 asist kaydetti.


Etiketler: #Erling Haaland #Manchester City #sakatlık

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