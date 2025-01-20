Manchester City Abdukodir Khusanov'u resmen açıkladı: İşte transferin ayrıntıları...
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki Özbek stoper Abdukodir Khusanov'u transfer etti.
Premier Lig devi Manchester City'den savunma kurgusuna beklenen takviye geldi. İngiliz ekibi, Lens forması giyen Abdukodir Khusanov'u renklerine bağladı.
Abdukodir Khusanov'un transferi için Lens'e 40 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği öğrenildi. Sözleşmede bonus maddelerinin de yer aldığı aktarıldı. Abdukodir Khusanov ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.
ABDUKODIR KHUSANOV KİMDİR?
20 yaşındaki Özbek stoper bu sezon Lens'te 16 karşılaşmada forma şansı buldu. Abdukodir Khusanov, bu maçlarda 1 asist üretti.
20 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
Bunyokdor altyapısında yetişen Abdukodir Khusanov daha sonra Energtik-BGU forması giydi. Lens, Abdukodir Khusanov için 2023-2024 szonu başında 100 bin Euro bonservis bedeli ödedi.
A new blue ? pic.twitter.com/ETxWr0WuPm— Manchester City (@ManCity) January 20, 2025
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