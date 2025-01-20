Manchester City'den Ipswich'e 6 gol

Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Ipswich Town'ı 6-0 yendi. Maçta 2 gol atan Phil Foden kariyerinde 100 gole ulaştı.

Manchester City'den Ipswich'e 6 gol
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:13

Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City düşme hattında bulunan Ipswich Town'a konuk oldu.

City iki devrede üçer gol atarak galibiyete ulaştı. Manchester City'nin gollerini 27 ve 42. dakikalarda Phil Foden, 30. dakikada Kovacic, 49. dakikada Doku, 57. dakikada Erling Haaland ve 69. McAtee attı.

Premier Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Manchester City puanını 38 yaptı. Ipswich Town 13. yenilgisini yaşadı ve 16 puanda kaldı.

Ipswich Town'a 2 gol atan Phil Foden kariyerinde 100 gole ulaştı.


Etiketler: #Manchester City #Ipswich Town #premier lig

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