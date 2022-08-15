Manchester City, Bernardo Silva'nın bonservisini belirledi

Manchester City'nin, Barcelona ile adı geçen Bernardo Silva için bonservis beklentisinin 100 milyon euro olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:59
Manchester City, Bernardo Silva'nın bonservisini belirledi
Abone Ol google-news

Manchester City, Bernardo Silva için 100 milyon euro talep ediyor.

Sporx'in haberine göre, Pep Guardiola'nın ekibinin, Portekizli futbolcu için yaz aylarının başında 100 milyon euro bonservis belirlediği ve şu anda bu rakamdan düşmedikleri aktarıldı.

Manchester City'nin, Portekizli futbolcunun Barcelona'ya transfer olmak için istekli olduğunun farkında olduğu vurgulandı. Ancak İngiliz ekibine henüz Barcelona tarafından resmi bir teklif gelmediği kaydedildi.

Manchester City, 28 yaşındaki futbolcuyu 2017 yazında Monaco'dan 50 milyon euro'luk bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.


bernardo silva Manchester City transfer Transfer dönemi Transfer haberleri ingiltere İngiltere Premier Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler