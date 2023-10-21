Manchester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Brighton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
MANCHESTER CİTY - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Arsenal'a 1-0 mağlup olmuştu.
Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Liverpool ile 2-2 berabere kalmıştı.
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