Manchester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Brighton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 11:13
Manchester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

MANCHESTER CİTY - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Arsenal'a 1-0 mağlup olmuştu.

Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Liverpool ile 2-2 berabere kalmıştı.


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