Manchester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 21.10.2023 - 11:13

Güncelleme: 21.10.2023 - 11:13

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

MANCHESTER CİTY - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Arsenal'a 1-0 mağlup olmuştu.

Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Liverpool ile 2-2 berabere kalmıştı.