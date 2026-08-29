Manchester City, Crystal Palace'ı 4 golle mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Manchester City, Selhurst Park'taki maçı 4-1'lik skorla kazandı.
Manchester City, 17. dakikada Erling Haaland ve 54. dakikada Rayan Cherki'nin golleriyle 2-0'ı buldu.
Crystal Palace, Gianluigi Donnarumma'nın 56. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1'i buldu.
Konuk ekip Manchester City, Cherki'nin 59 ve Erling Haaland'ın 84. dakikada attığı gollerle maçı 4-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 2 maçta 6 puana ulaştı. Crystal Palace'ın iki hafta sonunda puanı bulunmuyor.
Manchester City, ligde gelecek hafta Covenrty'yi ağırlayacak. Crystal Palace, Fulham deplasmanına gidecek.