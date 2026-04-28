Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, kalp sağlığı için sahadaydı

Türk Kardiyoloji Derneği, tüm dünyada çığ gibi büyüyen kalp yetersizliğine dikkat çekmek için “Hayatta Uzatmalar Yok, Şimdi Önlemini Al” mesajıyla “Kalp Yetersizliği Farkındalığı Haftası”na özel futbol temalı bir etkinlik gerçekleştirdi. Eski hakem ve TÜRFAD Genel Sekreteri Binali Kartal, eski kaleci Serdar Kulbilge’nin katılımıyla düzenlenen etkinlikte kalp sağlığının korunmasına yönelik önemli mesajlar paylaşıldı.

“SAĞLIK DA BİR TAKIM OYUNU”

Yılmaz Vural, “Futbolda başarı tek bir oyuncuyla gelmez; herkes görevini yapar, takım birlikte kazanır. Sağlık da aynen böyle bir takım oyunu. Kalp, böbrek ve metabolizma birlikte çalışır. Siz birini ihmal ederseniz, oyun bozulur. Bugün hem görülme sıklığı giderek artan kalp yetersizliği hastalığı hem de sahalarda zaman zaman karşılaştığımız ani kalp durması vakaları da bize bu konunun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden vücudumuzu iyi tanımalı, sinyalleri zamanında görmeli ve önlemimizi almalıyız. Çünkü hayatta uzatmalar yok” dedi.

"HAYATTA UZATMALAR YOK"

Kalp yetersizliğinde erken teşhisin kritik önemine dikkat çeken Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Birliği Başkanı Prof. Dr. Hakkı Kaya; “Kalp yetersizliği sık görülen, ciddi ancak erken tanı ve doğru tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Burada en önemli nokta belirtilerin fark edilmesidir. Nefes darlığı, çabuk yorulma, merdiven çıkarken zorlanma, ayaklarda şişlik, gece nefes darlığı ile uyanma, çarpıntı ve günlük aktivitelerde belirgin azalma varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Toplumda birçok kişi bu belirtileri yaşlanmaya, yorgunluğa veya günlük strese bağlayarak gecikebiliyor. Oysa erken tanı hayat kurtarır. Bugün elimizde son derece etkili ilaç tedavileri, cihaz tedavileri gibi yaşam kalitesini artıran modern yaklaşımlar bulunmaktadır. Kalp yetersizliği asla umutsuz bir tablo değildir. Erken farkındalık, doğru tedavi ve düzenli takip ile başarılı şekilde yönetilebilir. Yeter ki geç kalınmasın, unutmayalım hayatta uzatmalar yok” diye konuştu.

"KALP SAĞLIĞI TOPLUMSAL SORUMLULUK"

Etkinlikte konuşma yapan Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan ise; “Kalp ve damar hastalıkları, dünyada ve ülkemizde en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Kalp yetersizliği ise bu tablonun en önemli başlıklarından biridir. Sadece hastaları değil, aileleri, sağlık sistemini ve toplumsal yaşamı etkileyen ciddi bir halk sağlığı problemidir. Bugün hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, sigara kullanımı, obezite, hipertansiyon ve diyabet, kalp yetersizliği ve kalp sağlığı için en önemli risk faktörleridir. Bu nedenle mücadele yalnızca hastanelerde değil; evde, okulda, iş yerinde ve toplumun her alanında verilmelidir. Toplum olarak daha fazla yürümeli, daha sağlıklı beslenmeli, tuz ve işlenmiş gıda tüketimini azaltmalı, sigaradan uzak durmalı ve düzenli sağlık kontrollerimizi yaptırmalıyız. Türk Kardiyoloji Derneği olarak bilimsel çalışmalarımız, eğitim programlarımız ve toplumsal farkındalık projelerimizle kalp sağlığını korumak için çalışmaya devam ediyoruz. Kalp sağlığı bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Daha sağlıklı bir gelecek için hep birlikte harekete geçmeliyiz. Önlemimizi erken almalıyız, çünkü hayatta uzatmalar yok” ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL FARKINDALIK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ"

Dünya genelinde yaklaşık 850 milyon kronik böbrek hastası, 589 milyon diyabet hastası ve 64 milyon kalp yetersizliği hastası bulunuyor. Futbol ise 5 milyar kişi tarafından takip edilen en yaygın spor olarak öne çıkıyor. Bu güçlü etki alanından ilham alarak KRM United projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü ve İnsan Sağlığı Direktörü Okan Güner; “Kardiyovasküler, renal ve metabolik sistem, tıpkı bir futbol takımı gibidir. Birinde meydana gelen diyabet, kalp yetersizliği, kronik böbrek hastalığı gibi bir hastalık tüm takımı etkileyebilir. Buradan hareketle Türk Kardiyoloji Derneği gibi değerli paydaşlarımızla iş birliği gerçekleştirerek bu sistemin birbiriyle ilişkisine dikkat çekiyor, erken teşhisin önemine yönelik farkındalık oluşturmak istiyoruz. Boehringer Ingelheim olarak toplumda farkındalık oluşturma ve sağlığa katkı sunma hedefimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.