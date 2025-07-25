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Manchester City'den ayrılması bekleniyor... Fenerbahçe'de kaleye yeni aday!

Manchester City'den ayrılması bekleniyor... Fenerbahçe'de kaleye yeni aday!

25.07.2025 20:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Manchester City'den ayrılması bekleniyor... Fenerbahçe'de kaleye yeni aday!

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kaleci Stefan Ortega için somut görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe için sürpriz bir kaleci transferi iddiası gündeme geldi.

Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki kalecinin transferi için somut görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

PREMIER LİG EKİPLERİ DEVREDE

Burnley'e transferi şu an için gerçekleşmeyen Stefan Ortega ile Premier Lig'den de üç takım ilgileniyor.

AYRILMASI BEKLENİYOR

Manchester City, yeni sezonda Ederson'u takımda tutmak istiyor. İngiliz ekibi ayrıca kaleyi James Trafford transferi ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu gelişmelerin ardından Stefan Ortega'nın, bu yaz Manchester City'den ayrılması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Stefan Ortega'nın, Manchester City ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Manchester City

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