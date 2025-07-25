Takas formülü gündeme gelebilir... Juventus, transfer için Fenerbahçe'yi bekliyor!

Juventus, yeni sezonda Douglas Luiz'i kadrosunda düşünmüyor.

İtalyan ekibinde kadroda düşünülmeyen Douglas Luiz, bu hafta sezon öncesi çalışmalarına katılmadı. Juventus, bu kararını kulübe haber vermeyen Douglas Luiz'e para cezası verecek. Brezilyalı futbolcu bu hamlesinin ardından kadro dışı da kalabilir.

Douglas Luiz

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Douglas Luiz için Fenerbahçe'den teklif bekleyen Juventus, olası bir anlaşmaya Amrabat'ı da dahil etmek istiyor.

Juventus'ta geçen sezon 27 maçta süre bulan Douglas Luiz'in, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.