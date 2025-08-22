Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manchester City'den Ruben Dias'a yeni sözleşme

Manchester City'den Ruben Dias'a yeni sözleşme

22.08.2025 14:46:00
Güncellenme:
Tamer Öztürk
Takip Et:
Manchester City'den Ruben Dias'a yeni sözleşme

Manchester City'de 5 yıldır forma giyen Portekizli stoper Ruben Dias, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Portekizli stoperi Ruben Dias ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, beş yıl önce takıma katılan ve son dönemdeki başarılarda önemli pay sahibi olan 28 yaşındaki futbolcuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Benfica'dan transfer edilen Dias, tüm kulvarlarda 223 maça çıktığı Manchester City formasıyla 4 Premier Lig, birer kez de Federasyon Kupası, Lig Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Portekizli futbolcu, kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Bugün inanılmaz mutluyum. Manchester City, olmak istediğim yer. Sporun zirvesinde, kupalar için mücadele eden bir kulüp. Kulübün hedefleri benim hedeflerimle mükemmel bir uyum içinde ve bir futbolcu olarak bundan daha iyi bir şey olamaz. Burada kazandığımız kupaları ve oynadığımız futbolu düşündüğümde, başka bir yerde oynamayı hayal edemiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Manchester City #Sözleşme #Ruben Dias

İlgili Haberler

İstenen bonservis bedeli belli oldu: Manchester City'den Galatasaray'a Ederson cevabı!
İstenen bonservis bedeli belli oldu: Manchester City'den Galatasaray'a Ederson cevabı! Ederson transferi için Manchester City'e 10 milyon Euro teklifte bulunan Galatasaray'a İngiliz ekibinden cevap geldi. Manchester City'nin Ederson için Galatasaray'dan 25 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.
Manchester City, James Trafford'ı geri aldı
Manchester City, James Trafford'ı geri aldı Manchester City, altyapısından yetişen kaleci James Trafford'ı 31.2 milyon euro karşılığında geri aldı. Genç oyuncu, 1 numaralı formayı giyecek.
Manchester City, yeni transferleriyle kazandı!
Manchester City, yeni transferleriyle kazandı! Premier Lig'in 1. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolves'u 4-0 mağlup etti.