Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstenen bonservis bedeli belli oldu: Manchester City'den Galatasaray'a Ederson cevabı!

İstenen bonservis bedeli belli oldu: Manchester City'den Galatasaray'a Ederson cevabı!

18.08.2025 15:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İstenen bonservis bedeli belli oldu: Manchester City'den Galatasaray'a Ederson cevabı!

Ederson transferi için Manchester City'e 10 milyon Euro teklifte bulunan Galatasaray'a İngiliz ekibinden cevap geldi. Manchester City'nin Ederson için Galatasaray'dan 25 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.

Kaleci transferinde Manchester City'nin file bekçisini Ederson'a yoğunlaşan Galatasaray'da, İngiliz kulübüyle görüşmeler devam ediyor.

Brezilyalı kalecinin bonservis bedeli için 10 milyon Euro teklif eden sarı kırmızılılara City'den yanıt geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngilizler, Ederson'un transferi için Galatasaray'dan 25 milyon Euro talep etti.

Aradaki büyük farka rağmen görüşmelerin sürdüğü ve kulüplerin anlaşmaya varmaya çalıştığı belirtildi.

Haberde, Ederson ile Galatasaray arasında anlaşmanın sağlandığı ve 31 yaşındaki eldivenin sarı kırmızılı takıma transfer olmak istediği detayı da verildi.

İlgili Konular: #galatasaray #Manchester City #Ederson

İlgili Haberler

Eski yönetici açıkladı: Galatasaray'ın Ederson stratejisi
Eski yönetici açıkladı: Galatasaray'ın Ederson stratejisi Galatasaray Kulübü eski Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Levent Nazifoğlu, katıldığı bir radyo programında sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Pep Guardiola'dan flaş açıklama: 'Ederson benim oyuncum'
Pep Guardiola'dan flaş açıklama: 'Ederson benim oyuncum' Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın transferi gündemde olan Ederson hakkında konuştu.
Pep Guardiola'dan flaş Ederson yanıtı!
Pep Guardiola'dan flaş Ederson yanıtı! Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ederson'un Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.