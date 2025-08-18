İstenen bonservis bedeli belli oldu: Manchester City'den Galatasaray'a Ederson cevabı!

Kaleci transferinde Manchester City'nin file bekçisini Ederson'a yoğunlaşan Galatasaray'da, İngiliz kulübüyle görüşmeler devam ediyor.

Brezilyalı kalecinin bonservis bedeli için 10 milyon Euro teklif eden sarı kırmızılılara City'den yanıt geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngilizler, Ederson'un transferi için Galatasaray'dan 25 milyon Euro talep etti.

Aradaki büyük farka rağmen görüşmelerin sürdüğü ve kulüplerin anlaşmaya varmaya çalıştığı belirtildi.

Haberde, Ederson ile Galatasaray arasında anlaşmanın sağlandığı ve 31 yaşındaki eldivenin sarı kırmızılı takıma transfer olmak istediği detayı da verildi.