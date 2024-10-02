Manchester City deplasmanda çok rahat!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:41

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaştı.

Thelne Pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiliz devi 4-0 kazandı.

PUAN HASRETİ DEVAM ETTİ

Manchester City'nin gollerini 8. dakikada İlkay Gündoğan, 15. dakikada Phil Foden, 58. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada James McAtee kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Inter ile 0-0 berabere kalan Manchester City, 4 puana ulaştı. İlk maçta da Celtic'e 5-1 yenilen Slovan Bratislava ise henüz puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında City, Sparta Prag'ı konuk edecek. Bratislava ise aynı haftada Girona'ya konuk olacak.