Manchester United'dan Erik ten Hag kararı!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 14:27

Güncelleme: 01.10.2024 - 14:27

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Tottenham'a 3-0 kaybetti.

Bu sezonun Premier Lig'deki üçüncü yenilgisini alan Manchester United'da Erik ten Hag bir kez daha eleştirilerin hedefinde.

YOLA DEVAM EDİLECEK

BBC'de yer alan haberde; Manchester United yönetiminin şu anda herhangi bir teknik direktör değişikliğini düşünmediği ve Erik ten Hag'la yola devam edileceği belirtildi.

Tottenham maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Erik ten Hag, yönetimin ve kulüp sahiplerinin kendisine güvendiğini belirtip herhangi bir ayrılığı düşünmediğini söyledi.

ZORLU 2 DEPLASMAN

Manchester United, bu hafta ilk olarak Avrupa Ligi'nde deplasmanda Porto'yla karşılaşacak.

Erik ten Hag'ın ekibi sonrasında pazar günü Aston Villa'ya konuk olacak.

KONTRATI UZATILDI

Manchester United'a 2 sezon önce imza atan Erik ten Hag, bu süreçte 2 kupa kazandı.

Kazanılan 2 kupaya rağmen sahadaki oyun nedeniyle eleştirilen Erik ten Hag'ın sözleşmesindeki opsiyonu geçtiğimiz yaz kullanıldı.