Manchester United'dan transfer kararı: Altay'ın geleceğini tehlikeye sokabilir!
Manchester United'ın Sunderland kalecisi Nathan Patterson'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Transferinin gerçekleşmesi halinde Altay'ın oynama şansının kalmayacağı ve Türk eldivenin başka bir takıma transfer olabileceği öne sürüldü.
Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ın, İngiliz takımındaki geleceği sıkıntıya girdi.
The Sun'ın haberine göre; Premier Lig devi, Sunderland kalecisi Nathan Patterson'ı kadrosuna katmak istiyor.
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın, takımın as kalecisi Andre Onana'nın istikrarsız performansından endişe duyduğu ve Kamerunlu file bekçisini Altay Bayındır'dan daha fazla zorlayacak bir kaleci arayışında olduğu belirtildi.
Kırmızı Şeytanlar'ın kaleci gözlemcisi Tony Coton'un, Championship takımı Sunderland'de forma giyen Nathan Patterson'ı incelemeye aldığı ifade edildi.
Sunderland'in Patterson'ın bonservisini yaklaşık 20 milyon Sterlin olarak belirlediği ancak daha azına da razı olabileceği ileri sürüldü.
Haberde, Erik ten Hag'ın Onana'yı ilk tercihi olarak gördüğü, Patterson'ın yedek kaleci olarak transferinin gerçekleşmesi halinde Altay'ın oynama şansının kalmayacağı ve Türk eldivenin başka bir takıma transfer olabileceği kaydedildi.
Altay Bayındır, Eylül 2023'te transfer olduğu Manchester United'da 2 maça çıkabildi ve kalesinde 2 gol gördü. Milli kalecinin İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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