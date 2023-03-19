Manchester City FA Cup'ta Erling Haaland ile turladı

Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında evinde konuk ettiği Burnley'i 6-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 09:05
Manchester City FA Cup'ta Erling Haaland ile turladı
Abone Ol google-news

İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Manchester City, Burnley ile karşılaştı.

Etihad Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 6-0 kazandı. City'ye galibiyeti getiren golleri 32, 35 ve 59. dakikalarda Erling Haaland, 62 ve 73. dakikalarda Julian Alvarez, 69. dakikada da Palmer kaydetti.

HAALAND'DAN 37 MAÇTA 42 GOL

Bu sezon 6. kez "hat-trick" yapan Norveçli yıldız futbolcu Haaland, 37 maçta 42 gole ulaştı.

Manchester City, kupada adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Kupada çeyrek final aşaması, pazar günü oynanacak Sheffield United-Blackburn Rovers, Brighton-Grimsby Town ve Manchester United-Fulham maçlarıyla tamamlanacak.


Erling Haaland Manchester City Burnley FA Cup

İlgili Haberler

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Erling Haaland ile güldü

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Erling Haaland ile güldü
Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond'ın hedefi İngiltere Premier Lig

Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond'ın hedefi İngiltere Premier Lig
Premier Lig ekibi Manchester United'ın gözü Kim Min-Jae'de

Premier Lig ekibi Manchester United'ın gözü Kim Min-Jae'de

En Çok Okunan Haberler