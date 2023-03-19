Manchester City FA Cup'ta Erling Haaland ile turladı
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında evinde konuk ettiği Burnley'i 6-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Manchester City, Burnley ile karşılaştı.
Etihad Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 6-0 kazandı. City'ye galibiyeti getiren golleri 32, 35 ve 59. dakikalarda Erling Haaland, 62 ve 73. dakikalarda Julian Alvarez, 69. dakikada da Palmer kaydetti.
HAALAND'DAN 37 MAÇTA 42 GOL
Bu sezon 6. kez "hat-trick" yapan Norveçli yıldız futbolcu Haaland, 37 maçta 42 gole ulaştı.
Manchester City, kupada adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.
Kupada çeyrek final aşaması, pazar günü oynanacak Sheffield United-Blackburn Rovers, Brighton-Grimsby Town ve Manchester United-Fulham maçlarıyla tamamlanacak.
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