Manchester City galibiyeti unuttu
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, Everton'u konuk etti.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Manchester City'nin golünü, 14. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Everton'un golü ise 36. dakikada Iliman Ndiaye'den geldi.
HAALAND PENALTI KAÇIRDI
Öte yandan City'de Erling Haaland'ın, 56. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Jordan Pickfordçıkardı.
MANCHESTER CITY GALİBİYETİ UNUTTU
Son 9 lig maçının yalnızca 1'ini kazanan City, bu süreçte 2. beraberliğini aldı. Everton ise ligde 8. maçından beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Manchester City 28, bir maçı eksik olan Everton ise 17 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki maçta Manchester City, Leicester City'ye konuk olacak. Everton ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
Etiketler: #Manchester City #everton #İngiltere Premier Lig
Spor Haberleri
- BİDEV 4 yaşına girdi; amaç basketbola devamlı destek
- Beşiktaş'tan Fulya Süleyman Seba Kompleksi paylaşımı
- Süper Lig'de hakemler için tarihi karar
- Manchester City galibiyeti unuttu
- 'Avrupa'nın en iyi sporcusu' belli oldu
- Altınordu'dan genç sporculara imza ve yemin töreni
- Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı'ya sert tepki!
- U19 Milli Takım'ın kamp kadrosu belli oldu!
- Muslera'dan flaş Galatasaray kararı!
- Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- Nedir bu Emevi Camisi takıntısı?
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- CHP’nin asgari ücret tepkisi ve Özgür Özel’in hazır cevaplığı
- Aile salona alınmadı