Manchester City galibiyeti unuttu

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester City galibiyeti unuttu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 17:35

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, Everton'u konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Manchester City'nin golünü, 14. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Everton'un golü ise 36. dakikada Iliman Ndiaye'den geldi.

HAALAND PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan City'de Erling Haaland'ın, 56. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Jordan Pickfordçıkardı.

MANCHESTER CITY GALİBİYETİ UNUTTU 

Son 9 lig maçının yalnızca 1'ini kazanan City, bu süreçte 2. beraberliğini aldı. Everton ise ligde 8. maçından beraberlikle ayrıldı. 

Bu sonuçla birlikte Manchester City 28, bir maçı eksik olan Everton ise 17 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki maçta Manchester City, Leicester City'ye konuk olacak. Everton ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.


Etiketler: #Manchester City #everton #İngiltere Premier Lig

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