Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, sahasında Chelsea'yi 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.
Kupanın 3. turunda 8 karşılaşma oynandı. Manchester City, sahasında Chelsea'yi 53. dakikada Riyad Mahrez ve 58. dakikada Julian Alvarez'in attığı gollerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.
Günün öne çıkan diğer maçlarında Brighton, Arsenal'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atlayan takım oldu.
Nottingham Forest, Tottenham'ı 2-0 yenerken, Wolverhampton ise Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek kupa dışında bıraktı.
Normal süresi beraberlikle biten Southampton-Sheffield Wednesday (1-1), West Ham United-Blackburn Rovers (2-2), Newcastle United-Crystal Palace (0-0) ve Liverpool-Derby County (0-0) maçlarında tur atlayan ekipler, penaltılar sonucunda belli oldu. Penaltılarda rakiplerine üstünlük kuran Southampton, Blackburn Rovers, Newcastle United ve Liverpool tur atladı.
Video Haberler
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
- ''Tarihimizde kopukluk var''
En Çok Okunan Haberler
-
- Cihan Kolivar tutuklandı
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- Türkiye'nin konuştuğu olayda ifadeler ortaya çıktı
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- Çekilme talimatı verdiler
- 'Müstehcen ihanet yazışmaları' ifşa oldu
- Hüseyin Baş’tan manidar mesaj