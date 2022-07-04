Manchester City, Kalvin Phillips'i resmen açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Leeds United forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'i renklerine bağladı.
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Leeds United'ın İngiliz orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'i kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiliz Milli Takımı'nda da forma giyen Phillips ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan kulüp, yıldız oyuncu için Leeds United'a 50 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Manchester City'de 4 numaralı formayı giyecek olan Phillips, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Manchester City gibi bir kulübe transfer olduğum için çok mutluyum. Pep Guardiola'dan bir şeyler öğrenmek ve bu takımın bir parçası olmak için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
Kalvin Phillips geçen sezon Leeds United formasıyla çıktığı, 23 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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