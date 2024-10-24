Manchester City kendi evinde gol oldu yağdı!
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sparta Prag'ı 5-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Manchester City, sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı İngiliz ekibi 5-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Phil Foden, 58. ve 68. dakikalarda Erling Haaland, 64. dakikada John Stones ve 88. dakikada penaltıdan Matheus Nunes attı.
7 PUANA ULAŞTI
Manchester City, aldığı bu galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde 7 puana yükseldi. Sparta Prag, 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester City, Sporting deplasmanına gidecek. Sparta Prag, sahasında Brest'i ağırlayacak.
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