Manchester City kendi evinde gol oldu yağdı!

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sparta Prag'ı 5-0 mağlup etti.

Manchester City kendi evinde gol oldu yağdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 13:59

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Manchester City, sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı İngiliz ekibi 5-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Phil Foden, 58. ve 68. dakikalarda Erling Haaland, 64. dakikada John Stones ve 88. dakikada penaltıdan Matheus Nunes attı.

7 PUANA ULAŞTI

Manchester City, aldığı bu galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde 7 puana yükseldi. Sparta Prag, 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester City, Sporting deplasmanına gidecek. Sparta Prag, sahasında Brest'i ağırlayacak.


Etiketler: #Erling Haaland #Manchester City #Sparta Prag #uefa şampiyonlar ligi

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