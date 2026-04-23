Manchester City liderliğe oturdu: Ligden düşen ikinci takım belli oldu!

23.04.2026 00:18:00
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Burnley'yi 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Burnley ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester City, Turf Moor'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Konuk ekip Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 5. dakikada Erling Haaland attı.

MANCHESTER CITY LİDER OLDU

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve 70 puanlı lider Arsenal ile puanını eşitledi. Manchester City, averajla Arsenal'den liderliği aldı.

PREMIER LİG'DE KÜME DÜŞEN İKİNCİ TAKIM

Ligde 20 puanda kalan Burnley, Wolverhampton'ın ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Manchester City, ligdeki bir sonraki maçında Everton deplasmanına gidecek. Ligden düşmesi kesinleşen Burnley, Leeds United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye grekoromen stilde Avrupa ikincisi! Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alarak ikinci oldu.
Volkan Demirel'den galibiyet açıklaması: 'Bu takıma çok güveniyorum' Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.
Dusan Alimpijevic'ten mağlubiyet sonrası mesaj: 'Taraftarımıza söz veriyorum' Basketbolda BKT EuroCup final serisi ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 72-60 mağlup olan Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, maçın ardından görüşlerini aktardı. Alimpijevic, siyah-beyazlı taraftarlara seriyi yeniden İstanbul'a taşıyacaklarına dair söz verdi.